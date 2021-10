FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie ancora Ospina! Lozano e Mertens in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Torino, match delle 18 valido per l'ottava giornata di campionato. Spallletti scioglie l'ultimo dubbio e tra i pali si affida ancora ad Ospina. Linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Fabian ed Anguissa, con Zielinski probabilmente poco più avanti. In attacco Politano vince il ballottaggio con Lozano, e completa il tridente con Osimhen ed Insigne. Il messicano, così come Mertens, potrà incidere a gara in corso grazie ai 5 cambi.

NAPOLI (4-3-3) - Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric.