FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sorprende: out Petagna e Politano, Zielinski e Mertens dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli, uno dei posticipi in campo in questo lunedì di campionato. Luciano Spalletti apporta diversi cambi di formazione rispetto all'undici scelto per gli ottavi di finale di Coppa Italia con la Fiorentina. A cominciare dal rientro immediato di Zielinski sulla trequarti, ma non per far rifiatare Mertens come si credeva: c'è Dries in attacco, è Petagna che va in panchina. Così come Politano, a cui vengono preferiti Lozano ed Elmas sulle fasce d'attacco. Rientra anche Mario Rui, al pari di Fabian.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Sansone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens