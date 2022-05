FORMAZIONI UFFICIALI - Spazio a chi ha giocato meno: da Demme a Juan Jesus, quante novità

Sono note le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli. Luciano Spalletti, come preannunciato in conferenza stampa, dà spazio a chi ha giocato meno.

Sono note le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli. Luciano Spalletti, come preannunciato in conferenza stampa, dà spazio a chi ha giocato meno. Oltre i cinque calciatori già detti ieri dal tecnico, trovano spazio anche Juan Jesus al posto di Rrahmani e Demme in mediana insiemema Lobotka, con Fabian in panchina. Davanti Elmas per Insigne, Zielinski trequartista e Politano a destra. Il centravanti sarà Petagna, Osimhen in panchina.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo; Antiste. All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Luciano Spalletti.