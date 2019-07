FOTO&VIDEO TN - Gli agenti di Pépé lasciano lo Sporthotel Rosatti! Incontro col Napoli durato tre ore

E' durato poco più di tre ore l'incontro tra gli agenti di Nicolas Pépé ed il Napoli per discutere del futuro dell'attaccante ivoriano. L'entourage del calciatore è uscito dallo Sporthotel Rosatti alle 18 in punto in direzione eliporto per far ritorno a casa. Seguiranno aggiornamenti a breve. Intanto, ecco le immagini: