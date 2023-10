Fuori dal tunnel: turnover ok, la difesa funziona e un messaggio al campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva anche la continuità ed un messaggio chiaro al campionato e pure al Real Madrid. Dopo i progressi di Bologna e la goleada all'Udinese, il Napoli di Rudi Garcia trova la seconda vittoria di fila, peraltro con un'altra goleada, e conferma di essere tornato ai suoi livelli dopo un inizio zoppicante. Prova di forza notevole dei Campioni d'Italia sul campo del Lecce, arrivato alla sfida con gli stessi punti dei partenopei e soprattutto imbattuto finora in casa (3 vittorie su 3 prima della sfida agli azzurri), ma parso in grande difficoltà sin dai primi minuti. Una gara a senso unico che testimonia l'ottimo momento del Napoli che sembra aver ritrovato anche la migliore condizione nei suoi principali interpreti oltre agli automatismi della scorsa stagione.

Segnali dalla 'nuova' difesa

Non solo qualità di gioco e spettacolo offensivo. Stavolta arriva anche la porta inviolata con un'altra ottima prova della coppia Ostigard-Natan, in crescita partita dopo partita anche sul piano dell'intesa, della fiducia e della consapevolezza. Non solo: il norvegese è anche l'autore del gol che sblocca la partita, confermando le doti sul gioco aereo anche nell'area di rigore avversaria. Ora l'esame più difficile contro Vinicius jr e gli altri fenomeni del Real Madrid.

Turnover dall'inizio ed in corso d'opera

Non solo la vittoria schiacciante e la goleada. Rudi Garcia convince anche per le rotazioni, risparmiando in vista di martedì Osimhen per un tempo, Politano subentrato al 60' e tirando fuori dopo un'ora Kvaratskhelia e nel finale anche Lobotka e Zielinski. A loro si va aggiungere anche Mario Rui, rimasto a guardare dalla panchina. Quasi mezza squadra fresca dunque per la super-sfida al Real Madrid dell'ex Ancelotti.