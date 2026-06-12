Nessuna sorpresa, Allegri sarà del Napoli: novità su contratto e staff

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Allegri al Napoli, è tutto fatto. Contratto definito nei minimi dettagli, ma manca l'ok finale del Milan. De Laurentiis è in attesa

Il Napoli ha ormai definito tutti i dettagli dell'accordo con Massimiliano Allegri, individuato come la figura scelta per guidare la squadra nel nuovo ciclo tecnico. Si attende solo la fine del suo rapporto col Milan per l'annuncio. Ma il contratto è già pronto. Dopo settimane di contatti e trattative, le parti avrebbero raggiunto un'intesa completa sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda la struttura del contratto. L'obiettivo del club è quello di garantire stabilità e continuità al progetto, affidandosi a un allenatore di comprovata esperienza e con un curriculum di primo livello.

Allegri-Napoli, accordo biennale e staff numeroso al seguito

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il contratto di Allegri prevede una durata di due anni con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Nell'intesa sarebbe inoltre inserita un'opzione per il terzo anno esercitabile esclusivamente dal Napoli, elemento che consentirebbe alla società di mantenere il controllo sull'eventuale prosecuzione del rapporto.

Niente clausole per il contratto di Allegri al Napoli

Non sarebbero previste clausole che permettano la risoluzione unilaterale dell'accordo al termine della prima stagione, un aspetto che conferma la volontà reciproca di costruire un percorso solido e di medio periodo. Insieme all'allenatore dovrebbe arrivare anche uno staff particolarmente ampio, composto da circa dieci collaboratori tra assistenti tecnici, preparatori e figure di supporto. Tra questi, l'ex attaccante di Serie A, Corradi, già suo collaboratore al Milan.