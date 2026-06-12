Podcast Futuro Vergara, Gazzetta: nessun'offerta al Napoli! Può diventare simbolo ripartenza

vedi letture

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Allegri? Siamo davanti a una situazione abbastanza paradossale. In casa Milan manca praticamente chi possa firmare la risoluzione consensuale del contratto di Allegri. Nella rivoluzione societaria rossonera sono saltate tutte le figure che avrebbero dovuto controfirmare questo passaggio. È un problema del Milan, ma inevitabilmente in questo momento coinvolge anche il Napoli."

Che futuro immagini per Antonio Vergara?

"Vergara rappresenta una storia bella e importante per il Napoli. È ancora un giocatore giovane, con margini di crescita e qualità tecniche evidenti. Se davvero arrivasse un'offerta da 30 milioni di euro bisognerebbe fare delle valutazioni approfondite, ma al momento non vedo proposte tali da spingere il Napoli a separarsi da lui. Credo che possa essere uno dei simboli della ripartenza italiana del club."