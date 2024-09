Galatasaray, Osimhen: "Super emozionato di far parte di questa famiglia! Pronto per ricordi indelebili"

Victor Osimhen è oggi diventato un nuovo giocatore del Galatasaray. L'attaccante nigeriano, arrivato in prestito dal Napoli, ha commentato il suo arrivo in Turchia attraverso il proprio profilo X.

"Sono super emozionato di far parte della famiglia Galatasaray! Non vedo l'ora di dare il massimo e di sfruttare al meglio questo nuovo viaggio con un gruppo così straordinario e i fan, pronti a creare ricordi indimenticabili insieme! Andiamo!".

Super excited to be part of the Galatasaray family! I can’t wait to give my all and make the most of this new journey with such an amazing group and the fans,Ready to create unforgettable memories together! Let’s go! ❤️ @GalatasaraySK @Galatasaray pic.twitter.com/HTDCElAuaM