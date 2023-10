Garcia a Sky: "Confronto? Come sempre, c'è il consiglio dei saggi coi leader! Su Natan..."

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Parliamo di uno dei più grandi club del Mondo, con un palmares unico. Hanno vinto 5 delle ultime 10 Champions e in totale 14. Cosa dire di più?"

Test importante dopo che la squadra si è ripresa.

"Speriamo di continuare così. Facciamo le cose bene, speriamo di fare tanti gol invece di prendere 5 pali come abbiamo fatto in questo inizio di stagione. La cosa bellissima sarà il Maradona sold out, il nostro dodicesimo uomo è importantissimo per noi, siamo contenti di giocare la prima gara casalinga in questa Champions contro il Real Madrid".

La squadra ha cambiato volto nelle ultime gare.

"Faccio il mio lavoro in ogni situazione. Per noi non c'era niente di catastrofico, abbiamo ritrovato giocatori di livello in condizione, penso a Kvara, che forzava per trovare il gol, ora invece fa grandi cose e ha ritrovato la fiducia. In campionato ci siamo ripresi, ora dobbiamo fare ancora tanto visto che due squadre sono davanti a noi di 4 punti".

Natan esordirà in Champions contro il Real Madrid. Cosa gli dirà?

"Abbiamo fatto in modo di gestire sia lui che Ostigard sul piano fisico, visto che sono gli unici due centrali che ho a disposizione. Mi devo inventare qualcosa se uno dei due non andrà bene, ci siamo concentrati su questo e parlo sempre con loro. Affronteranno grandi attaccanti, stanno facendo bene come coppia, ci vorrà intelligenza da parte di tutta la squadra".

Si è confrontato con la squadra alcuni giorni fa?

"Quando ci sono stupidaggini basta non riprenderle, io parlo sempre con i miei giocatori, ho creato anche un consiglio dei saggi con i leader. In tutti i club spesso l'allenatore chiama i giocatori per parlare di qualcosa. Quando ci sono cose di cui parlare se ne parla".