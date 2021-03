Gattuso conquista i quotidiani: "Il Napoli gioca bene, scelte azzeccate e primo tempo perfetto!"

Voti altissimi per Rino Gattuso, grande protagonista nella vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Roma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7.5: "Ha dimostrato di saper far giocare molto bene la squadra. Scelte tattiche tutte azzeccate e il primo tempo quasi perfetto".

Voto 7 per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport, che scrive: "Si prende l'onere della partita. La manipola e la orienta attraverso il palleggio nella metà campo avversaria. Una prova di forza".