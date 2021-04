Gattuso e quel rinnovo rimasto a prendere polvere nei cassetti della Filmauro: il retroscena

Gattuso-De Laurentiis: una storia già scritta fino a prova contraria e a esclusioni colpi di scena che neanche un produttore come De Laurentiis sembra al momento in grado di prevedere Il Napoli. Si parla del rapporto tra il tecnico ed il patron sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che torna a parlare di quel rinnovo che sembrava cosa fatta ed è invece clamorosamente saltato.

"Già scritto - si legge - il verdetto relativo al rapporto tra il club azzurro e Rino: l'addio è un fatto serio anche se non ancora un dato di fatto. Non è una sentenza passata in giudicato, tanto per restare in tema, ma il rapporto è in scadenza - ed è scaduto - e la bozza del famigerato rinnovo è rimasta nei cassetti della Filmauro e degli avvocati portoghesi di Gattuso a prendere polvere. Nulla di fatto e niente da fare: ognuno sta facendo i propri calcoli e sta valutando nuove soluzioni, ovviamente, ma ciò non significa che l'allenatore e la squadra non daranno tutto e anche più pur di guadagnare la qualificazione in Champions".