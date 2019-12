Gattuso spera nel tempismo dell'affare Gabbiadini

Il 4 gennaio 2015 migliaia di tifosi aspettavano Manolo Gabbiadini all'aeroporto di Capodichino. C'era grande attesa (troppa) per il mancino della Sampdoria scelto dal Napoli come rinforzo invernale. Per motivi di ordine pubblico l'attaccante fu costretto a 'fuggire' da un'uscita secondaria. Non lascerà tracce, il timido Manolo, ottimo ragazzo ma bomber incostante: 25 gol in 79 presenze, poi il trasferimento al Southampton, oggi è tornato alla Sampdoria. Ma quell'entusiasmo era giustificato dal suo talento, indiscutibile, e dalla celerità dell'operazione. Il Napoli concluse l'affare con la Sampdoria nel giro di pochi giorni. Una trattativa nata prima del nuovo anno con annuncio immediato. Se lo augurano anche oggi, i tifosi, e un po' ci spera anche Gattuso. Il Napoli ha bisogno di un 'colpo alla Gabbiadini' per affrontare il prossimo tour de force - Inter, Lazio, Fiorentina, Juve - col regista già in organico, pronto per l'utilizzo. Ci conta anche la società che sta accelerando per regalare quanto prima Stanislav Lobotka al suo nuovo allenatore. Sperano si rilevi decisamente più funzionale dello sfortunato Gabbiadini.