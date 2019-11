Gazzetta - Allan choc, ladri nella sua villa di Pozzuoli: anche moglie e figli in casa, indaga la Digos

Piove sul bagnato per Allan, che dopo esser stato uno dei protagonisti della rivolta dei calciatori contro la società, è stato vittima di un bruttissimo episodio nella sua villa di Pozzuoli. Ieri sera i ladri hanno fatto irruzione in casa sua, senza che il centrocampista si accorgesse nulla, men che meno sua moglie (incinta) e i figli, presenti nell'abitazione ma ad un altro piano. Non si conoscono ancora i danni subiti, come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

INDAGA LA DIGOS - Adesso ad indagare è la Digos napoletano. Allan è stato additato dalla tifoseria come uno dei maggiori rivoltosi, uno dei capirivolta, uno di quelli che non ha fatto il bene del Napoli. E' per questo che ora teme il giocatore teme che il tutto sia legato a quanto accaduto nel post-partita di Napoli-Salisburgo.