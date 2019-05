Gazzetta - Ancelotti cambia i piani di ADL: tutto su Trippier e Castagne per le fasce

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per le fasce di difesa e al vaglio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e di Carlo Ancelotti ci sono diversi nomi. Tra questi due su tutti hanno conquistato la vetta di questa speciale classifica di gradimento, due obiettivi per i quali il Napoli spingerà molto, tentando di acquistarli. Si tratta di Kieran Trippier del Tottenham e Timothy Castagne dell'Atalanta, come rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.



DALL'INGHILTERRA - "Ancelotti pensa già al futuro e il suo Napoli va rinforzato sugli esterni difensivi, dove in questa stagione ha pagato dazio a certi livelli, leggi le due sfide con la Juventus e quelle con Liverpool e Arsenal in Europa. Bisogna elevare il tasso tecnico e di esperienza. E per questo motivo l’allenatore ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a puntare forte su Kieran Trippier, esterno destro del Tottenham e nazionale inglese. [...] La trattativa col club inglese si annuncia tutt’altro che facile, ma proprio dai media d’Oltremanica confermano la volontà del giocatore di trasferirsi a Napoli", si legge sulla Rosea.



DALLA SERIE A - L'altro obiettivo importante potrebbe arrivare dall'Atalanta: "Ma la trattativa forse più importante, per la duttilità tattica del giocatore, è quella che porta al 23enne belga Timothy Castagne. Anche qui tocca aspettare la Champions. Nel senso di quella che insegue l’Atalanta. Nel summit di giovedì a casa Ancelotti di Castagne si è parlato, anche perché la capacità di giocare indifferentemente esterno destro o sinistro, o addirittura in mediana, piace molto al tecnico e pure al presidente".