Gazzetta - Ancelotti ha solo un dubbio in difesa: Mario Rui può rientrare direttamente giovedì

Non ci sono grandi dubbi di formazione per Carlo Ancelotti, che tiene sulla corda i suoi perché comunque vuole tutti concentrati, visto che dopo la Juve, giovedì prossimo c’è da affrontare il Salisburgo, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport che tiene aperti solo due ballottaggi: "In attacco Insigne riprenderà il suo posto a fianco a Milik, con Mertens pronto a subentrare in corsa. Il centrocampo attuale è una certezza con Callejon-Allan-Fabian Ruiz-Zielinski. Mentre in difesa c’è un ballottaggio per la fascia sinistra. Hysaj ha fatto bene, ma potrebbe tornare titolare Ghoulam, specie se il recupero di Mario Rui è completato e dunque poi il portoghese potrebbe essere pronto in Europa League giovedì, sempre al San Paolo".