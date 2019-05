Gazzetta - Ancelotti punta Lozano: Giuntoli insiste col Psv, altri tre top club da superare

Tante le piste accese per il Napoli, che a breve dovrebbe chiudere il primo colpo di mercato. E' Giovanni Di Lorenzo (25), infatti, il primo acquisto che il club di De Laurentiis dovrebbe ufficializzare già in queste ore, ma non è l'unica trattativa calda.



ADESSO LOZANO - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è HIrving Lozano (23) uno dei primi obiettivi messo nel mirino da Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli, infatti, avrebbe identificato nel giocatore messicano un elemento ideale per le sue strategie di gioco, mettendolo quindi in cima alla lista dei desideri.



CONCORRENZA SPIETATA - Per Lozano, però, non c'è soltanto il Napoli: l'attaccante del Psv ha attirato l'attenzione di diversi importanti club dopo una stagione con numeri interessanti in Olanda (30 presenze, 17 reti), e cosi - scrive la rosea - "s’è mosso il Barcellona, mentre Psg e Manchester United l’hanno seguito per l’intera stagione".



INFORTUNIO ALLE SPALLE - Le acque si era raffreddate, tra Napoli e Lozano, dopo l'infortunio del giocatore per il quale si era temuto la rottura del legamento crociato. Scongiurata questa ipotesi - si legge -, il Napoli è tornato alla carica per il 23enne messicano, con Giuntoli che ora sta spingendo con il Psv Eindhoven.