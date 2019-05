Tv Luna - Di Lorenzo è del Napoli: domani il club lo ufficializzerà

Giovanni Di Lorenzo (25) sembra proprio destinato ad essere il primo acquisto in casa Napoli. Dopo le notizie della serata che hanno svelato la chiusura dell'accordo e le visite mediche programmate, anche Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha confermato l'arrivo del laterale rivelazione del campionato, annunciando anche l'ufficialità per la giornata di domani attraverso Twitter: "Tanti bravi colleghi l’hanno anticipata questa notizia e a loro vanno i miei complimenti. Giusto per completezza di informazioni domani il Napoli ufficializzerà dall’Empoli il difensore Giovanni Di Lorenzo".