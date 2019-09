Gazzetta conferma: "Llorente titolare con la Samp! I motivi della scelta di Ancelotti"

Le parole di Ancelotti in conferenza stampa trovano conferme: Fernando Llorente sarà titolare questo pomeriggio contro la Sampdoria. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport che scrive: "L’esigenza di dover vincere a tutti i costi avrà consigliato al tecnico napoletano di accelerare l’inserimento del centravanti spagnolo. Avendolo a disposizione e in buone condizioni, allora tanto vale la pena farlo giocare subito. Poi, quando non ne avrà più, allora ritornerà in panchina, magari per fare spazio all’altro nuovo arrivato, Hirving Lozano".