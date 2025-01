Gazzetta - Erede Kvara, nome nuovo: nel mirino l'enfant prodige del Bayern

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell’elenco del ds azzurro, Giovanni Manna, c’è stato anche Mathys Tel, 19 anni, esterno francese del Bayern Monaco, ma il club tedesco se ne priverebbe solo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, dato che due anni e mezzo fa ne ha spesi una trentina per averlo dal Rennes. Ma Tel è un altro nome, un altro profilo da inserire nell'elenco del ds Manna per la scelta del sostituto di Kvaratskhelia, andato al PSG.

