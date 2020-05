Gazzetta - Furia Inter per le date della Coppa Italia: al San Paolo con la Primavera?

Incredibile la reazione dell’Inter alle date comunicate per il ritorno della Semifinale di Coppa Italia, da giocare il 14 giugno a Napoli, ed una possibile finale fissata per il 17.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, per il club nerazzurro la scelta sconcertante, al punto da suggerire una provocazione: scendere in campo al San Paolo con la formazione Primavera. Il motivo della rabbia dei nerazzurri è dovuto all’eventualità di dover giocare tre partite nella prima settimana di ripresa tra la Coppa Italia ed il campionato previsto per il 20 giugno.