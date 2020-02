Gazzetta - Gattuso maniacale: lavoro sul campo ed in sala video per studiare il Barcellona

Napoli, la prima volta di Gattuso in Champions. Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come per il tecnico del Napoli contro il Barcellona si tratterà di una prima assoluta da allenatore nella massima competizione europea. Un esordio che il tecnico sta preparando nei minimi dettagli: "Le ore di vigilia le trascorrerà nel suo ufficio di Castel Volturno, in compagnia del suo staff. Lavorerà sul campo e in sala video, dove coi giocatori guarderà le ultime gare del Barcellona, compresa quella del 5-0 all’Eibar di sabato sera e le quattro reti realizzate da Leo Messi. Dovrà prepararla nei mini particolari la partita".

Il quotidiano sottolinea che il tecnico non si fida e non vuole cali di tensione considerato il valore dell'avversario: "Le 6 vittorie nelle ultime 7 gare giocate tra campionato e coppa Italia hanno un significato relativo, perché la Champions League è tutt’altra cosa, anche il valore delle avversarie è diverso. Ci si misura contro il meglio che possa offrire il calcio europeo".