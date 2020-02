Gazzetta - Milik e Zielinski le spine del Napoli: difficoltà per i rinnovi, nodo clausola e Arek può partire

NaPolonia è destinata ad andare avanti o no? I due polacchi del Napoli, Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik, hanno un contratto in scadenza nel 2021 e il club da tempo sta provando ad approfondire il discorso legato al rinnovo. Ma per entrambi, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, si stanno riscontrando delle evidenti difficoltà che stanno portando per le lunghe le due trattative, che proseguono di pari passo anche se vivono una situazione di simil-stallo. Sull'ingaggio non ci sono problemi: al centrocampista è stato offerto un contratto fino al 2024 con ingaggio a 2 milioni l'anno (a fronte degli 1,1 attuali), all'attaccante uno stipendio da 3 milioni (a fronte dei 2,5 attuali).

NODO CLAUSOLA - E allora dov'è la difficoltà? Le due trattative si sono arenate dinanzi al nodo clausola. La Rosea fa sapere che il classe '94 della mediana, attraversa il suo manager, ha fatto sapere al Napoli di essere disposto a inserirla, ma dovrà essere al di sotto dei 50 milioni, mentre De Laurentiis vorrebbe inserirne una tra gli 80 e i 100 milioni, ipotesi respinta. Mentre il classe '94 dell'attacco ha pronto contratto da 5 anni e vorrebbe la stessa cosa, una clausola entro i 50 milioni, ma anche in questo caso la proposta del Napoli è di clausola a 100 milioni. E’ parso di capire, però, che il club potrebbe cedere per Zielinski, ma se Milik non dovesse accettarne le condizioni, allora potrebbe anche essere messo sul mercato a fine stagione.