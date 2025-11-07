Gazzetta su Hojlund: "Deve riaccendersi per risolvere il problema del gol"

Serve il miglior Rasmus Hojlund al Napoli per riaccendere l'attacco. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio dell'attesa per il nuovo exploit del centravanti azzurro che non segna da un mese, 5 ottobre, 2-1 al Genoa. Poi c'è stato ovviamente anche l'infortunio. Il quotidiano scrive: "La missione adesso appare scontata: riaccendere Hojlund sembra l'unica strada possibile per permettere al Napoli di confermarsi ancora al comando durante la prossima sosta.

Bologna è un campo complicato e il Bologna una squadra assai organizzata. C'è bisogno del miglior Hojlund per tentare il colpo al Dall'Ara. E per ravvivare un attacco che nelle ultime tre partite ha praticamente sparato a salve. Se togliamo la spizzata di Anguissa a Lecce, il Napoli tra Salento, Como e Eintracht, ha faticato a costruire pericoli con azioni corali".