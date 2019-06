Gazzetta - Svolta Manolas, si chiude presto: il greco vuole Napoli e la Roma apre a contropartite

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Non solo James Rodriguez. Si lavora anche all'acquisto di Kostas Manolas. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare la contropartita tecnica a copertura di parte della clausola rescissoria che è di 36 milioni di euro: in gioco ci sono Mertens e Diawara, anche se su quest’ultimo si è fiondato anche il Milan. Anche per Manolas, come per James Rodriguez, la situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: i due giocatori hanno espresso la volontà di trasferirsi a Napoli.