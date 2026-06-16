Ultim'ora Gila-Napoli, Rai: chiesta cessione e la Lazio abbassa il prezzo! Spunta una contropartita

vedi letture

Il nome più caldo per il calciomercato del Napoli è senza dubbio Mario Gila: ha ribadito alla Lazio di voler andare via. Rafa Marin contropartita?

Il Napoli continua a lavorare per Mario Gila e, secondo gli ultimi aggiornamenti di Ciro Venerato, la volontà del difensore spagnolo potrebbe risultare decisiva. Intervenuto a Rai News 24, il giornalista ha rivelato che l'ultimo confronto tra Gennaro Gattuso e il centrale avrebbe chiarito definitivamente la situazione. "Gila ritiene conclusa la sua esperienza alla Lazio e vuole trasferirsi al Napoli", ha spiegato Venerato, aggiungendo che il club azzurro sarebbe pronto a offrirgli un contratto quinquennale.

Gila-Napoli, Rafa Marin possibile contropartita per la Lazio

Resta però da trovare l'intesa tra le società. La Lazio avrebbe abbassato le proprie richieste da 30 a 25 milioni di euro, mentre il Napoli si sarebbe fermato a 15 milioni. Per colmare la distanza potrebbe entrare in gioco Rafa Marin, profilo particolarmente gradito a Gattuso. Secondo Venerato, il difensore spagnolo del Napoli potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare una trattativa che resta caldissima