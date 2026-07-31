Gatti sorpassa Badiashile! Sky: c'è il sì di Allegri, la Juventus apre al trasferimento

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Gatti scala le gerarchie del Napoli: Allegri lo approva, la Juventus apre al trasferimento.

Federico Gatti guadagna posizioni nella lista del Napoli per rinforzare la difesa. Secondo Sky Sport nelle ultime ore il centrale della Juventus avrebbe superato alcuni degli altri profili valutati dalla dirigenza azzurra, tra cui Benoît Badiashile. Dal club bianconero sarebbe già arrivata un'apertura al trasferimento, rendendo così concreta la possibilità di avviare l'operazione.

Allegri spinge per Gatti, ma prima serve un'uscita

Sul nome di Gatti ci sarebbe piena convergenza tra Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. Il tecnico conosce molto bene il difensore per averlo già allenato alla Juventus e lo avrebbe voluto anche durante la sua esperienza al Milan, mentre Manna aveva già provato a portarlo al Napoli nella scorsa stagione. La possibile operazione sarebbe impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma prima di procedere il Napoli dovrà completare almeno un'uscita nel reparto. A quel punto il club deciderà se affondare definitivamente per Gatti oppure valutare un'eventuale occasione di mercato ancora più vantaggiosa.