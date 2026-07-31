Ultim'ora Avanza Gatti, è il favorito del Napoli! Rai: la Juve apre come formula e cifre

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Venerato conferma Gatti come priorità del Napoli: prima, però, serviranno alcune cessioni.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, intervenuto al TG Sport, ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato del Napoli. La priorità per rinforzare la difesa resta Federico Gatti, con il club azzurro che, dopo i colloqui con l'entourage del calciatore, sarebbe pronto ad avviare i primi contatti con la Juventus. Prima di accelerare in entrata, però, la dirigenza dovrà liberare spazio attraverso alcune cessioni: "Gatti era e resta la prima scelta del Napoli. Dopo i colloqui con il suo agente (e forse col giocatore...), il Napoli progetta un primo contatto con i dirigenti. Fino ad ora non c'è stato, affermano dalla Continassa. La Juve è disposta a fare uno sconto sul cartellino (meno di 20 milioni, forse 15 o 16), ma pretende un obbligo semplice, legato a un posto qualsiasi in Europa, non solo in Champions League. Ovviamente dovrà rispettare le tempistiche azzurre".

Gutierrez verso il Bayer Leverkusen

"Prima vedere Gutierrez verso il Bayer Leverkusen. È l'addio più caldo. Poi si valuteranno le offerte per Rafa Marin (non solo il Deportivo La Coruña) e Neres, che ha già rifiutato il Cruzeiro e piace a turchi e arabi. Conferme anche dagli agenti di Favasulli e Zeballos, bloccati dal Napoli e pronti a sbarcare in azzurro non appena si libereranno i posti in lista".