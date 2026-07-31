Ultim'ora Tutto su Favasuli! Romano: "Napoli vuole chiudere in poco tempo"

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Il Napoli accelera per Favasuli e punta a entrare nella fase decisiva della trattativa. Il club azzurro sta lavorando con grande attenzione sul giovane talento e l’obiettivo della società è quello di provare a raggiungere un’intesa nelle prossime settimane. I contatti proseguono e la dirigenza partenopea continua a monitorare da vicino la situazione, valutando tutti gli aspetti dell’operazione per trovare la soluzione più adatta. Lo fa sapere Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube.

Napoli, cresce l’attenzione per Favasuli

La pista che porta a Favasuli resta quindi una delle più seguite in casa Napoli. Il club vuole muoversi con convinzione e non sono escluse possibili novità già nei prossimi giorni, quando potrebbero emergere aggiornamenti più concreti sul futuro del calciatore. La società azzurra continua a lavorare per anticipare la concorrenza e gettare le basi per un eventuale accordo, con l’intenzione di definire i prossimi passi della trattativa nel minor tempo possibile.