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Castel di Sangro day 1, allenamento pomeridiano: diretta testuale e video!
Ultime calcio Napoli, Castel di Sangro 2026: il racconto del primo allenamento pomeridiano
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16.30 - Alle ore 17 è previsto l'inizio della seduta pomeridiana.
Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del primo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.
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