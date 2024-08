Gilmour vuole il Napoli! Moretto: "ADL restio per comportamento Brighton, Conte preme"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:32 In primo piano

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, scrive sui social a proposito dell'affare Gilmour: "Come sempre detto in questi giorni l’operazione Billy Gilmour al Napoli non è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo.

Gilmour vuole andare al Napoli e anche nella notte ha fatto grande pressione perché la trattativa riprendesse. Il centrocampista ha chiesto a più riprese al club di essere ceduto. Aurelio De Laurentiis è restio a riallacciare i rapporti visto il recente comportamento del club inglese ma Antonio Conte preme per avere Gilmour. Giornata da dentro-fuori".