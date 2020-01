Giuntoli a Sky: "Dobbiamo risalire in classifica! Politano e basta, ma siamo vigili per opportunità..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro la Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La classifica non conta. Loro si giocano molto, noi anche perché dobbiamo riprenderci in classifica. Siamo in corsa almeno su due obiettivi su tre, ma ora bisogna riprendersi anche il campionato".

Domani ci sarà Politano, poi che succedera sul mercato? "Niente, rimarremo così. Saremo vigili sul mercato in entrata, ma siamo soddisfatti degli acquisti fatti".

Si parla anche di Mateta. "Non è nostra intenzione tornare sul mercato. Se ci sono opportunità, vedremo".