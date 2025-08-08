Ultim'ora Gutierrez è del Napoli! Romano: “Here we go! Ora le visite, cifre e dettagli”

Arriva l'atteso Here we Go di Fabrizio Romano su X per l'arrivo a Napoli di Miguelu Gutierrez. Fatta per l'esterno spagnolo del Girona che si trasferisce al Napoli per 18 milioni più bonus. Ora le visite mediche da programmare e poi la firma sul contratto fino al 2030. Affare definito dunque per l'esterno che andrà a rinforzare la corsia mancina azzurra. Ironia del destino, domani proprio il Girona sfiderà gli azzurri in amichevole a Castel di Sangro. Gutierrez è ora ai box dopo un intervento alla caviglia. Il suo rientro è previsto nelle prossime settimane.

In attesa di Juanlu, Conte accoglie il nuovo esterno sinistro. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome era tornato da settimane in auge. Il club azzurro ha chiuso.