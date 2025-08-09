Gutierrez-Napoli, Moretto annuncia: "Gli azzurri e il Girona hanno firmato i contratti!"

Ormai è questione di ore perché Miguel Gutierrez diventi un nuovo calciatore del Napoli. Come riportato su X da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, il club azzurro ed il Girona hanno firmato tutti in contratti. Il terzino spagnolo si trasferirà nella squadra Campione d'Italia per una cifra di 18 milioni di euro più bonus. Il classe 2001 sta recuperando da un infortunio alla caviglia e non è ancora a dispsizione, infatti oggi non era presente a Castel di Sangro al test amichevole disputato proprio tra Napoli e Girona.

La carriera di Miguel Gutierrez

Laterale mancino, alto 180 centimetri, classe 2001, scuola Real Madrid. È entrato nei settori giovanili dei Blancos all'età di 10 anni ed ha portato avanti un percorso di formazione egregio, guadagnandosi le investiture di José Mourinho (lo voleva al Manchester United nel 2017) e Zinedine Zidane (lo chiamò in prima squadra nel 2019, fu il primo classe 2001 a giocare con i "grandi" del Real Madrid) e vincendo la UEFA Youth League 2019/20 da capitano, segnando 4 gol in 10 gare, di cui quello decisivo in finale. Non a caso, quando il club di Florentino Perez ha lasciato andare Gutierrez si è riservato una clausola del 50% sulla futura rivendita e anche un'opzione di recompra (tuttavia mai esercitata). Arrivato al Girona, ha avuto lo spazio per maturare e ne ha approfittato per ritagliarsi un ruolo da protagonista: 112 presenze tra Liga e Champions League condite da 6 reti e 19 passaggi vincenti. Il tecnico Mitchel lo ha messo al centro del progetto ed ha brillato, in particolare nel 2023/24, quando ne ha giocate 35 da titolare in campionato fornendo 2 gol e 7 assist, dando un contributo prezioso allo storico terzo posto del Girona.