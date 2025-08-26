Hojlund a un passo, Romano: "Napoli fiducioso di chiudere presto con giocatore e United"

Nuovo aggiornamento social da parte di Fabrizio Romano su X sul futuro di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese è a un passo dal club azzurro. "Il Napoli è fiducioso di concludere presto l'accordo per Rasmus Højlund, i negoziati sono nelle fasi finali! Prestito con clausola di opzione di acquisto che diventerà obbligatoria per un pacchetto di circa 45 milioni di euro. Contratto fino a giugno 2030 per Rasmus, in attesa dell'accordo sui termini di uscita con il Man United", si legge.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.