Hojlund, il riscatto e la curiosità sui gol: Napoli e United cercano la giusta formula

La trattativa per l’ingaggio di Rasmus Hojlund è entrata nella fase finale. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione nelle negoziazioni che proseguono tra Napoli e Manchester United: "L’accordo con l’attaccante è totale, sia sulla portata dell’ingaggio sia sulla durata del contratto, un quinquennale con opzione sul sesto anno. Anche le cifre dell’affare sono pressoché stabilite: 5 milioni subito e successivamente altri 40.

La distanza, dicevamo, è relativa alle modalità dell’obbligo: il Napoli lo propone condizionato al numero delle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League, mentre lo United lo vorrebbe certo o comunque molto fattibile, e dunque slegato da tutte quelle variabili e da quelle incognite che rendono il riscatto a rischio; e la qualificazione in Champions - tanto per dirne una - non è mai una certezza, come insegna la stessa storia recente dei nobili diavoli di Manchester. Il fattore curioso trattandosi di un attaccante? Non è una questione di gol. Il numero delle reti non dovrebbe essere contemplato in questa storia di obblighi, riscatti, diritti e doveri".