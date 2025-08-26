Hojlund-Napoli ad ore: si chiude a 45mln, la formula definitiva

Poche ore e sarà tutto definito, tutto ufficiale. Rasmus Hojlund è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport affare ad un passo ormai. Formula definitiva? Prestito con obbligo di riscatto per un valore totale dell'affare per il costo del cartellino pari a 45 milioni. L'ex centravanti dell'Atalanta firmerà un contratto fino al 2030 con opzione per un'altra stagione e dovrebbe sbarcare in settimana in Italia non appena ci sarà l'ok definitivo che ormai è vicinissimo.

"Manca poco, ormai: l’operazione sarà strutturata come un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni non esattamente complesse da raggiungere - cosa che in un certo senso rende pressoché obbligatorio il versamento finale - da 5 milioni più 40. I due club stanno limando proprio l’ultima distanza sulla cifra del riscatto, ma ormai il gap è minimo e tutti hanno la ferma intenzione di chiudere l’affare quanto prima possibile. Magari già oggi", si legge.