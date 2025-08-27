Hojlund-Napoli, può essere presentato al Maradona: cosa manca per chiudere
Rasmsu Hojlund potrebbe unirsi al Napoli subito dopo Napoli-Cagliari e la sosta per le Nazionali prevista per la prossima settimana. Anzi, secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, l'attaccante danese potrebbe essere presentato sabato allo stadio Maradona, in occasione della prima partita casalinga della stagione, proprio prima di Napoli-Cagliari.
Mancano però ancora alcuni dettagli dell'accordo con lo United, come spiega il quotidiano "il Napoli ha ribadito la volontà del prestito con diritto di riscatto. Che può poi tramutarsi in obbligo solo al raggiungimento di determinate condizioni, non impossibili, ma pur sempre condizioni eventuali. Da parte sua, lo United ha ribadito ancora la voglia di inserire solo l'obbligo evitandosi qualsiasi condizione. Una formula a cui il Napoli ha detto no".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
