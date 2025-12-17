Inizia la giornata con Radio TuttoNapoli: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

Siamo pronti alla lunga vigilia di Napoli-Milan! Inizia il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Anche quest'oggi partiremo dalle 8 e lo faremo con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli” con Francesco Carbone, Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini.

Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Antonino Treviglio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Christian Marangio e Roberto Stanzione con i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

