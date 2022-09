Cdm - Clausola Kim valida nel 2023, ma ADL non ha mai salutato giocatori dopo un anno

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parlando dell'interesse del Manchester United per Kim Min-Jae scrive

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parlando dell'interesse del Manchester United per Kim Min-Jae scrive: "Le parti hanno concordato una clausola di 50 milioni di euro che sarà valida — solo per l’estero — dalla prossima estate, non ci saranno margini per esercitarla a gennaio. Il Napoli difficilmente ha ceduto i giocatori dopo un anno, ha cercato di trattenerli per diversi anni in modo da valorizzarli al massimo vendendoli soltanto al materializzarsi di un’importante plusvalenza".