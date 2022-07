CdM - ADL vuole blindare Koulibaly: pronta offerta da 6 mln per il rinnovo

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Aurelio De Laurentiis vuole blindare Koulibaly: pronta offerta da 6 mln per il rinnovo del difensore centrale con parte fissa da 5 milioni più 1 milione di bonus. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il ritiro si animerà giorno dopo giorno, i Nazionali approderanno a scaglioni, Koulibaly anche arriverà nel corso della prossima settimana, probabilmente giovedì. S’attende il rientro di De Laurentiis da Los Angeles: il presidente del Napoli dovrebbe sbarcare a Dimaro nella giornata di domenica.

In Val di Sole potrebbe esserci il primo contatto, filtra l’intenzione di patron di rilanciare rispetto alla proposta fatta finora: 4 milioni che con i bonus arriva a 4,5. De Laurentiis ha in mente d’alzare la base fissa a 5 milioni con 1 di bonus per blindare Koulibaly, affermarlo come leader azzurro spegnendo la precarietà e le voci di mercato".