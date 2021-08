CdM - Insigne, nessuna offerta da ADL e non ha proposte per la scadenza: destino segnato

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla questione legata al rinnovo di Insigne: "Il silenzio della società nei suoi confronti è una goccia cinese, logora l’anima e mina la stabilità mentale. Interpretato come indifferenza, e a trent’anni può diventare mortificante. Lo è ancor più probabilmente la mancanza di una offerta significativa da portare sul piatto d’argento del club, e capire poi realmente le intenzioni del presidente De Laurentiis, visto che ad oggi il dialogo tra i due è off. L’ha cercata, il suo agente, una proposta ma in tempi di magra del mercato calcistico nessun club ha voluto esporsi con un giocatore che tra cinque mesi potrebbe svincolarsi a zero euro. La strada sembra dunque inevitabile: giocherà questa stagione con il contratto che scadrà a giugno".