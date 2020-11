CdM - Juve-Napoli, 30 giorni per il ricorso al Coni: step successivo la giustizia amministrativa

Il Napoli, dopo la sentenza del giudice Sandulli, dovrà ovviamente andare avanti per la propria strada, andando a toccare altri gradi di giudizio che possano ribaltare la decisione della Corte d'Appello. Nonostante le parole dell'avvocato Mattia Grassani dei giorni precedenti, con le quali si era espresso in maniera positiva su quello che poteva essere l'esito della sentenza, alla fine il Napoli si è visto schiaffato in faccia un ricorso respinto ed una nuova strategia da adottare per giocare quella sfida fantasma contro la Juventus.

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno prova a dettare i tempi della prossima fase: "Il Napoli ha ora trenta giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, l’ultimo grado della giustizia sportiva, che così avrà la responsabilità di dirimere questa vicenda prima che poi la palla passi alla giustizia amministrativa, in prima istanza al Tar".