CdM - Mertens può partire, ingaggio troppo alto: ADL valuterà proposte

Due anni senza Champions sono tanti e per questo motivo De Laurentiis valuta riduzione tetto ingaggi per la prossima stagione. A rischio chi guadagna di più come Insigne, Koulibaly e, a sorpresa, anche Dries Mertens. A sorpresa perché ha rinnovato appena un anno fa e ha un altro anno ancora di contratto. Il suo futuro, però, è in bilico. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, precisa: "Mertens ha 34 anni e uno stipendio di 4,5 milioni di euro per il suo ultimo anno di contratto, il Napoli valuterà eventuali proposte".