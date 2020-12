CdM - Milik, contatti intensi Napoli-Atletico: c'è l'offerta, cifre e dettagli

Arek Milik resta un tema molto caldo all'interno dell'ambiente Napoli, con il giocatore polacco avvicinatosi in maniera considerevole all'Atletico Madrid. Nelle ultime ore, infatti, la situazione si sta infiammando ed i colchoneros stanno provando a capire come chiudere il cerchio. Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto una fotografia della situazione: "I contatti tra il Napoli e l’Atletico Madrid sono intensi, sussiste ancora distanza tra domanda e offerta. I colchoneros sembrano non andare oltre gli 8 milioni di euro, il Napoli chiede una base fissa di almeno 15 milioni. Il direttore sportivo dell’Atletico Madrid sembra convinto che a breve il club azzurro possa abbassare le pretese; De Laurentiis invece ha ribadito la linea della fermezza".