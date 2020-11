Cdm - Ospina, smaltito il fastidio muscolare: ballottaggio con Meret, oggi la scelta

David Ospina ha smaltito il fastidio muscolare che l’ha costretto alla panchina contro l’Ecuador. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea che il portiere colombiano ieri ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo e Gattuso deciderà oggi riguardo al ballottaggio con Meret. Bakayoko invece è pienamente recuperato dall’influenza e scalpita per la sfida da ex contro il Milan.