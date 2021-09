Cdm - Tre rinforzi per Spalletti: oggi il tecnico deciderà se convocarli per il Cagliari

Ci sono tre risorse pronte a tornare, uomini che possono fare la differenza, scrive il Corriere del Mezzogiorno con riferimento a Demme, Mertens e Ghoulam: il centrocampista della svolta di gennaio 2020, l’uomo dei record nella storia del Napoli e un’alternativa sulla sinistra che già tra febbraio e marzo, prima che la sfortuna lo perseguitasse di nuovo, ha dimostrato di poter dare un importante contributo. Spalletti valuterà quest'oggi se convocarli per la sfida al Cagliari:

"Se Mertens non ce la farà per la sfida contro il Cagliari, Napoli-Spartak Mosca potrebbe rappresentare un’altra opportunità mentre Ghoulam, fuori dalla lista Uefa, ha soltanto il campionato e la Coppa Italia per aiutare la causa.

Diego è pronto, può tornare contro il Cagliari. Spalletti non vede l’ora di ritrovarlo. Per Lobotka bisogna aspettare ancora qualche settimana, tornerà dopo la sosta e, per gestire al meglio il suo recupero, potrebbe anche non andare in Nazionale".