CdS a sorpresa: è il momento del tridente Neres-Lukaku-Kvara! Tentazione forte per Conte

Tridente inedito per il Napoli nella sfida odierna contro il Venezia. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Antonio Conte sembra deciso a schierare per la prima volta dal primo minuto Neres, Lukaku e Kvaratskhelia insieme. Una scelta intrigante, favorita anche dalle condizioni di Politano, reduce da un fastidioso virus influenzale che venerdì lo ha tenuto lontano dall’allenamento. Nonostante ieri mattina si sia regolarmente presentato al centro sportivo di Castel Volturno e abbia partecipato alla sessione con i compagni prima di raggiungere il ritiro, l’influenza sembra averlo inevitabilmente debilitato.

La formazione sembra delineata: Neres a destra, nella sua posizione preferita; Lukaku come punta centrale; Kvaratskhelia a sinistra. Un trio mai visto prima dal primo minuto, né in campionato né in Coppa Italia. In effetti, i tre hanno condiviso il campo solo per brevi spezzoni di partita: contro il Parma e la Lazio al Maradona, per un totale di circa 53 minuti complessivi (inclusi i recuperi). In quelle occasioni, i risultati sono stati alterni: vittoria in rimonta contro il Parma, con gol di Lukaku e assist di Neres per Anguissa, e sconfitta contro la Lazio.