CdS - ADL vuole blindare Koulibaly e farlo diventare capitano: presto al via trattativa per rinnovo

Il Napoli ha intenzione di prolungare il contratto di Kalidou Koulibaly e vuole che sia lui il nuovo capitano dopo Insigne. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la strategia del club azzurro spiegando che la tempistica non è breve e bisognerà comunque aspettare ancora qualche mese prima di entrare nel vivo della trattativa per il prolungamento del centrale senegalese: "Ci sarà da attendere un po' per approfondire il discorso del rinnovo del suo contratto datato 2023 che il Napoli ha intenzione di proporgli: nell'immaginario, il capitano del futuro sarà lui proprio come oggi è il Comandante di Spalletti".