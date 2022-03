CdS - Allarme attacco: si segna meno di Lazio e Verona, numeri impietosi per Insigne e Politano

Allarme gol per il Napoli, la sterilità offensiva è uno dei motivi alla base delle recenti difficoltà. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allarme gol per il Napoli, la sterilità offensiva è uno dei motivi alla base delle recenti difficoltà. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La squadra di Spalletti continua a vantare la miglior difesa del campionato anche dopo il graffio di Giroud - 20 reti subite -, ma in fase realizzativa le cose non girano granché: è la meno prolifica del trio di testa, tanto per dirne una, e anzi ha segnato meno anche di Atalanta, Lazio e Verona. Impietosi i numeri di Insigne e Politano, un anno fa di questi tempi a quota 14 e 8 gol e ora rispettivamente fermi a 7 e 1; in calo anche Lozano e a secco Ounas. Costanti Mertens e Petagna, soprattutto in virtù di un impiego meno costante da quando è tornato Osi".