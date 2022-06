CdS - Altro colloquio per Deulofeu: il Napoli rilancia e si avvicina alla richiesta Udinese, cifre e dettagli

Gerard Deulofeu è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli, che si cautela nel caso in cui dovesse andar via Dries Mertens.

Gerard Deulofeu è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli, che si cautela nel caso in cui dovesse andar via Dries Mertens. L'attaccante spagnolo interessa molto alla società partenopea e Giuntoli ha sondato l’Udinese, formulando anche un'offerta ufficiale: 18 milioni di euro. E si tratta di un rilancio, come scrive il Corriere dello Sport:

"Martedì scorso, in quelle chiacchierate che sanno di sondaggio, la distanza tra domanda e offerta è apparsa siderale, perché tra i venticinque milioni di euro richiesti dall’Udinese e i tredici ritenuti il massimo da poter garantire, c’era di mezzo un mondo. Poi si sa come vanno certe storie, c’è sempre chi fa un passo in avanti e chi provvede a indietreggiare un po’ e adesso, dopo il confronto amichevole di ieri, c’è già un altro clima: il Napoli e l’Udinese - dopo il contatto tra Giuntoli e Pierpaolo Marino - sono separati da sette milioni ma quando si siederanno intorno ad un tavolo Adl e Pozzo senior, qualcosa dovrebbe (potrebbe) cambiare".